Forza Horizon 5 uscirà nel 2021 su Xbox Series X|S e PC per Jeff Grubb

Secondo l'ormai celebre Jeff Grubb, firma di VentureBeat e prolifico insider, Forza Horizon 5 uscirà nel 2021 su Xbox Series X|S e PC. Questo nonostante i tanti impegni di Playground Games e nonostante il design di Capitan America di LGBTQ sia meno vistoso rispetto a quello del supereroe originale.

Cosa c'entra questa affermazione? Apparentemente nulla, non fosse che è da questa discussione su Twitter che Grubb ha condiviso le sue sensazioni sul gioco. Il primo twwet di Grubb, infatti, commentava il nuovo design di Capitan America. Un design che, secondo la Marvel, dovrebbe rappresentare bene il primo Capitan America LGBTQ. Un costume piuttosto comune, sicuramente meno vistoso di quella tutina super attillata che indossa il supereroe originale, come Grubb sottolinea.

A tradimento, però sotto questo commento chiedono: "Pensi che Forza Horizon 5 esca comunque nel 2021?" Al che Grubb ha risposto con una gif di Emma Stone nella quale la bella attrice dice "credo di sì".

Una cosa sorprendente, sia per il fatto che ancora non si sa nulla del gioco, sia perché PlayGround Games dovrebbe essere impegnata a sviluppare il nuovo Fable, un progetto talmente importante che non consentirebbe "distrazioni" del calibro di Forza Horizon 5. La serie arcade di Microsoft, infatti, è una delle più giocate e amate di sempre, come dimostrano i 24 milioni di giocatori di Forza Horizon 4.