Wreckfest su Xbox Series X a 4K e 60 fps con il nuovo aggiornamento

Wreckfest ha ottenuto un interessante aggiornamento su Xbox Series X, che porta il gioco a 4K e 60 fps con un incremento qualitativo notevole, considerando che si tratta di un racing game.

Bugbear Entertainment continua ad arricchire ed evolvere il suo Wreckfest, in questo caso con un update che può risultare fondamentale per molti giocatori, raddoppiando il frame-rate su Xbox Series X. Secondo quanto riferito dal team di sviluppo nelle note ufficiali del nuovo update di marzo, il gioco ora supporta 4K e 60 fps sulla console next gen Microsoft.

Il tutto arriva all'interno di un update piuttosto ampio, che introduce anche diversi nuovi contenuti per il racing game in questione e in particolare l'aggiunta della nuova stagione con il torneo Woodland Dash, che porta con sé l'auto Hammerhead RS e varie altre caratteristiche del gameplay.

Numerose anche le correzioni di bug e imperfezioni varie e i miglioramenti applicati al sistema di server e al netcode in modo da potenziare il multiplayer online. Tuttavia, la notizia che spicca maggiormente è proprio l'upgrade notevole applicato alla versione Xbox Series X, che ora è in grado di andare a 4K e 60 frame al secondo, mentre su Xbox Series S il gioco resta a 30 fps con risoluzione però "4K", in base a quanto riferito, sebbene non sia chiaro se si tratti di upscale o risoluzione nativa.

Per conoscere meglio il gioco in questione, vi rimandiamo alla recensione di Wreckfest, ricordando che il team di sviluppo Bugbear fa ora parte di THQ Nordic dopo l'acquisizione da parte del publisher.