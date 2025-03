Le foto della vera città che ha ispirato Silent Hill f: è spaventosa come nel gioco?

A questo giro saremo nella cittadina giapponese Ebisugaoka , luogo fittizio ma ispirato a Kanayama, Gero nella prefettura di Gifu in Giappone. Se vi chiedete quanto simile sia a tale reale paese, potete scoprirlo subito grazie a delle fotografie fatte da un fan giapponese e condivise in rete tramite Twitter.

Le fotografie della cittadina di Silent Hill f

Secondo una traduzione automatica di Twitter, l'utente che ha condiviso le immagini afferma: "Quando ho letto un articolo sull'uscita del gioco Silent Hill f, sono rimasto sorpreso nello scoprire che lo sceneggiatore, Ryukishi07, ha detto: 'Questo gioco è ambientato nella città di Kanayama, nella prefettura di Gifu'".

L'utente ha aggiunto poi che si tratta della città natale di sua nonna e ha quindi condiviso delle foto delle strade labirintiche. Ha anche detto: "Quando ho guardato lo schermo del gioco, il mio solito noioso percorso a piedi si è trasformato in un paesaggio inquietante e bizzarro".

Ovviamente la vera Kanayama non è spaventosa come nel videogioco (chi ci vorrebbe vivere?) ma con un po' di impegno è possibile scattare delle fotografie inquietanti, come dimostra il tweet qui sopra.

Lo sceneggiatore di Silent Hill f ha spiegato di aver scelto questa cittadina come base per il suo videogioco in quanto è possibile "sentirne la storia". Afferma di apprezzarne "le stradine labirintiche" e il fatto che la struttura di Kanayama è mutata "in risposta sia allo stile di vita dei residenti che al passaggio del tempo".

Vi segnaliamo anche che la descrizione di Silent Hill f dell'ESRB è già spaventosa di per sé.