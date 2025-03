Tutti i trailer di Assassin's Creed raccolti in un unico video

IGN ha pubblicato un video che raccoglie tutti i trailer di Assassin's Creed e che ripercorre dunque la storia della serie Ubisoft dalle origini a oggi, quando mancano ormai pochi giorni al lancio del nuovo capitolo, Assassin's Creed Shadows.

Tra i filmati presenti ci sono l'iconico reveal trailer del primo Assassin's Creed, il trailer cinematografico di Assassin's Creed 2 ambientato a Venezia e l'indimenticabile trailer dell'E3 di Assassin's Creed Revelations, con il viaggio di Ezio sulle note del brano "Iron" di Woodkid.

All'appello non mancano neppure diverse espansioni: dal DLC King Washington di Assassin's Creed 3 al celebre Freedom Cry di Assassin's Creed: Black Flag, per arrivare al DLC di Jack lo Squartatore per Assassin's Creed Syndicate e ai numerosi contenuti aggiuntivi legati alla trilogia di Layla Hassan.

Si arriva quindi ai progetti più recenti, con i reveal di Assassin's Creed: Codename Red (Shadows, appunto), Assassin's Creed Jade e Assassin's Creed: Codename Hexe, che fra tutti è l'unico a non essere ancora stato presentato nel dettaglio.