Free Guy disponibile in streaming su Disney+

Disney ha annunciato che il film Free Guy: Eroe per gioco è disponibile in streaming su Disney+. Se non lo avete visto al cinema, questo è il momento giusto per recuperarlo. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un film a tema videoludico, che traduce in linguaggio cinematografico le meccaniche di giochi come GTA Online e i battle royale.

Il protagonista, interpretato da Ryan Reynolds, è un cassiere di banca che si trova suo malgrado all'interno di un videogioco. Riuscirà da semplice pedina a diventare il protagonista della storia e a salvare il mondo, prima che sia troppo tardi?

Uno dei poster di Free Guy a tema videoludico

Da notare che Free Guy è compreso nel normale abbonamento, quindi non richiede un accesso VIP per essere visto. Tra gli altri interpreti spiccano Jodie Comer, Lil Rel Howery, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar e Taika Wititi.

Disney Plus è un servizio di video streaming in abbonamento sullo stile di Netflix. Comprende i film e le serie di Disney, Pixar, Marvel, la saga di Star Wars, i documentari del National Geographic e il catalogo di Star.