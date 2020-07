From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution, Kojima e Ueda nel documentario

Sony ha annunciato un po' a sorpresa un nuovo documentario sulla storia di PlayStation intitolato From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution. In questo video si ripercorrerà la storia delle console giapponesi, dal modello originale a PS5. Tra i tanti interventi ci saranno quelli di personalità di spicco dell'industria come Mark Cerny(colui che ha progettato PS5), Hideo Kojima (Metal Gear), Hidetaka Miyazaki (Dark Souls) e Fumito Ueda (Shadow of the Colossus).

Il documentario dovrebbe essere pubblicato il 7 settembre 2020, giusto in tempo per accogliere la quinta generazione di PlayStation. La data non è stata scelta a caso: il 9 settembre 1995, infatti, la prima PlayStation fu lanciata negli USA e Sony vuole celebrare i 25 anni sul mercato.

From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution sarà distribuito su piattaforme di streaming come iTunes, Amazon e Vimeo, ma arriverà anche in formato fisico con un edizione da collezionisti in Blu-Ray e DVD.

La regia sarà affidata ad Anthony e Nicola Caulfield, ovvero gli autori dell'originale From Bedrooms to Billions, un documentario incentrato sull'industria dei videogiochi inglese. Oltre a Cerny, Kojima, Miyazaki e Ueda nel documentario interverranno altre personalità che hanno lasciato un segno indelebile nella storia di PlayStation.