From Below è il primo gioco per Nintendo Vs. dopo trent'anni

From Below è un nuovo gioco per Nintendo Vs., il primo dopo trent'anni. Si tratta di un puzzle game che mescola le meccaniche di Tetris con quelle di Columns, giocabile da browser, tramite emulatore NES oppure su sistemi Nintendo Vs.

Nintendo Vs. è sostanzialmente una serie di titoli da sala giochi, di solito riproposizioni di giochi per NES, pensati per far competere i giocatori. Come riportato su Wikipedia, "utilizzano come base hardware i sistemi arcade VS. UniSystem o VS. DualSystem, entrambi basati sul Nintendo Entertainment System."

Un nuovo gioco per Nintendo Vs è ovviamente più una curiosità che un titolo con ambizioni commerciali, ma come tale From Below ha un suo fascino che trascende i normali discorsi che si fanno intorno alle nuove uscite. Oltretutto è fatto davvero bene e vale decisamente la pena di giocarlo. Se volete, potete farlo cliccando qui. Se volete più dettagli sulla versione Nintendo Vs e su come giocarci, vi invitiamo invece a visitare questa pagina.