Star Citizen: Squadron 42 non uscirà presto per evitare l'effetto Cyberpunk 2077

Squadron 42 non seguirà la sorte di Cyberpunk 2077. Cloud Imperium ha pubblicato un nuovo aggiornamento sulla campagna single player di Star Citizen, affermando che è ancora lontana dalla conclusione. Quindi non aspettatevi di giocarci tanto presto.

Il travagliato lancio del gioco di CD Projekt Red è evidentemente apparso un'ottima scusa per giustificare i continui rinvii di Squadron 42. Certo, sicuramente è meglio rimandare che avere un gioco pieno di bug e problemi, ma evidentemente qualche problema in fase di sviluppo deve esserci stato, visto che si parla di slittamenti di interi anni in questo caso. Considerate che la beta del gioco doveva svolgersi nel Q2 2020. Ad agosto 2019 fu annunciato un rinvio di dodici settimane. Quindi, nell'ottobre 2020, è stato dichiarato il rinvio a tempo indeterminato.

Comunque sia, Chris Roberts ha annunciato che non mostrerà più pubblicamente il gameplay di Squadron 42 finché lo studio non sarà sicuro del tempo necessario per completare lo sviluppo e far raggiungere al gioco la qualità desiderata.

Quanto ci vorrà per vederlo? Difficile dirlo, ma visti i tempi titanici dell'intero progetto Star Citizen, sarebbe da ingenui aspettarsi qualcosa di giocabile per il 2021.