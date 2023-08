FromSoftware, incassi per 152 milioni di dollari nell'ultimo anno fiscale grazie a Elden Ring

Come sappiamo, lo scorso maggio le vendite di Elden Ring hanno raggiunto quota 20,5 milioni di copie , contribuendo in maniera sostanziale allo sdoganamento del sottogenere soulslike presso il grande pubblico.

La cosa interessante dei dati forniti dal team di sviluppo nipponico, ad ogni modo, sono i margini di profitto pari a 91 milioni di dollari: essendo riuscito a contenere i costi produttivi, lo studio diretto da Hidetaka Miyazaki ha ricavato un margine di circa il 60%, davvero alto per questo settore.

FromSoftware ha totalizzato incassi per 152 milioni di dollari durante l'ultimo anno fiscale, che si è concluso lo scorso 31 marzo: risultati che lo studio giapponese ha ottenuto principalmente grazie alle vendite di Elden Ring.

Il futuro di FromSoftware

Sebbene le priorità di FromSoftware siano Elden Ring: Shadow of the Erdtree e ulteriori DLC, sappiamo che a breve il team lancerà sul mercato un altro prodotto di grande rilevanza, ovverosia Armored Core 6: Fires of Rubicon.

Alcuni giorni fa abbiamo provato le prime ore di Armored Core 6: Fires of Rubicon, ricavando sensazioni contrastanti: la qualità del progetto appare indiscutibile, ma il grado di sfida potrebbe rivelarsi addirittura eccessivo.