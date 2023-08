Baldur's Gate 3: grande successo su PC e preorder alle stelle su PS5, abbiamo un candidato al GOTY?

Parliamo di un risultato che neppure lo studio si aspettava , come confermato dal CEO Swen Vicke, che ha ammesso che "non ci sono precedenti di un gioco del genere con tanti giocatori contemporanei".

Come abbiamo riportato sulle nostre pagine, Baldur's Gate 3 ha registrato un picco di oltre 800.000 utenti contemporanei su Steam. Da questo punto di vista si tratta di uno dei dieci migliori lanci di sempre sulla piattaforma di Valve , subito dietro a Hogwarts Legacy, uno dei giochi dal maggiore successo commerciale di questo ricco 2023. Certo il successo su console è tutto da valutare, ma anche in questo caso Larian rischia di fare il colpaccio: Baldur's Gate 3 al momento è il gioco più prenotato su PlayStation Store negli USA .

Per il momento non si è ancora parlato di numeri di vendita concreti, ma il grande successo che sta vivendo Baldur's Gate 3 è sotto gli occhi di tutti. Lo confermano i numeri registrati da Steam, ma anche il grande entusiasmo dei giocatori che stanno tessendo le lodi di Larian Studios in questi giorni. Insomma, siamo di fronte a un altro valido candidato come Game Of The Year 2023 ?

Baldur's Gate 3 può competere con Tears of the Kingdom, Resident Evil 4 e Diablo 4?

Ritorniamo dunque alla domanda iniziale, Baldur's Gate 3 è un serio candidato al GOTY 2023? Può rivaleggiare con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Resident Evil 4 Remake e Diablo 4?

No, non ci siamo accorti solo ora delle qualità del GDR di Larian. Quelle erano note già da tempo grazie all'early access e il lancio della versione completa sta confermando semplicemente le ottime impressioni.

Tuttavia la storia insegna che per ambire al titolo di GOTY (e ci riferiamo a quello dei The Game Awards, ovvero quello più discusso e che imbellisce le pagine di Wikipedia dei giochi che lo vincono), servono due requisiti: qualità e popolarità del genere di appartenenza. Ne sa qualcosa Forza Horizon 5 che è stato escluso del tutto dalle nomination dello show condotto da Geoff Keighley, nonostante il grande apprezzamento della stampa e gli ottimi numeri registrati al lancio, probabilmente solo perché appartenente al genere dei racing game.

Ecco Baldur's Gate 3 manca (o forse è meglio dire "mancava") il secondo requisito. Il potenziale del gioco era sotto gli occhi di tutti, ma al tempo stesso parliamo di un GDR molto profondo e complesso, che richiede una buona conoscenza di Dungeons & Dragons 5.0 o in alternativa una grande pazienza per capire le sue sfaccettate dinamiche di gioco, che potrebbero risultare intuitive ai nuovi giocatori. Insomma, non proprio il più popolare dei generi.

Da questo punto di vista Larian Studios sembra stia riuscendo in un'impresa ben più complicata e degna di nota del candidarsi al GOTY, ovvero quello di rendere un genere di "nicchia" popolare, tanto da monopolizzare le attenzioni e attirare tanti nuovi giocatori che non si erano mai avvicinati al genere. E lo sta facendo non con colossali campagne marketing, ma grazie alla grande qualità del suo prodotto e la fiducia conquistata tramite i due Divinity: Original Sin, con il conseguente passaparola positivo di pubblico e stampa.

Certo è probabile che molti neofiti rimarranno "scottati", ovvero proveranno Baldur's Gate 3 sull'onda della popolarità e dei feedback positivi della community solo per poi accorgersi che non è il gioco che fa al caso loro. Però siamo anche ottimisti e confidiamo che tanti altri invece si innamoreranno del GDR che Larian ha confezionato con grande amore e dedizione, aprendo la strada ad altri titoli simili in futuro. Un po' come hanno fatto Dark Souls ed Elden Ring per i souls-like e PUBG per i battle royale.