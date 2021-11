Game & Watch: The Legend of Zelda disponibile con trailer di lancio

Game & Watch: The Legend of Zelda è disponibile, come conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Nintendo, che illustra le caratteristiche e i contenuti del simpatico handheld.

Annunciato a giugno, Game & Watch: The Legend of Zelda si pone come "un vero e proprio tributo ai 35 anni della serie The Legend of Zelda. Tuffati in tre classici senza tempo e salva Hyrule con questa elegante console portatile!"

La piccola console include tre episodi fondamentali per il franchise: "Portali sempre con te! Vivi alcune delle avventure più emblematiche della serie The Legend of Zelda con questa console in stile rétro, adatta a giocatori e collezionisti. Potrai scegliere fra la versione inglese e quella giapponese dei titoli inclusi."

The Legend of Zelda

Scopri Hyrule e sconfiggi Ganon nel titolo originale del 1987 che ha dato vita a una leggenda.

Zelda II: The Adventure of Link

Esplora un vastissimo mondo sotterraneo e in superficie in questo sequel del 1988, una fantastica avventura a scorrimento laterale.

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Sveglia il pesce vento nella versione originale del 1993 per Game Boy del primo gioco della serie The Legend of Zelda per console portatili. Disponibile anche in francese e tedesco.

Abbasso le talpe

Colpisci le talpe in Vermin, un classico Game & Watch, ora con Link come protagonista!

È tempo di eroi

Che Game & Watch sarebbe senza un orologio e un timer digitali con cui poter interagire?