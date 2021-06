GameStop ha guadagnato 1,1 miliardi di dollari dalla vendita delle azioni

GameStop ha annunciato di aver concluso la seconda vendita di azioni al prezzo di mercato. La catena americana ha venduto sul mercato 5 milioni di azioni, grazie ai quali ha guadagnato circa $1,126,000,000. Questi fondi aggiuntivi saranno utilizzati per consolidare i conti e per avviare iniziative di crescita del business.

Questo secondo giro di vendite ATM (at-the-market) è stato precedentemente annunciato dalla compagnia che ha approfittato del prezzo molto alto delle azioni GME, la più famosa delle meme stock che hanno sconvolto Wall Street negli scorsi mesi, per fare cassa. Il primo giro aveva raccolto 551 milioni di dollari grazie alla vendita di 3,5 milioni di azioni.

"GameStop userà i ricavi ottenuti attraverso l'offerta ATM per utilizzi generici nell'azienda, così come per investimenti in iniziative di crescita e mantenere i bilanci molto solidi," ha detto in una nota l'azienda.

La crescita folle del valore delle azioni di GameStop è stata pilotata dall'iniziativa di un canale Reddit che ha "sfidato" alcuni Hedge Fund che avevano scommesso sulla crisi dell'azienda. Uno di questi, proprio in queste ore, ha annunciato di di aver chiuso in seguito alle perdite dallo short squeeze,