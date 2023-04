GameStop inaugura oggi un innovativo flagship store a Milano

Oggi, alle 16.00, GameStop Italia aprirà a Milano il suo primo Flagship Store. Si tratta di un negozio situato nel centro della città, in via Torino 49 a due passi dal Duomo. Si tratterà di un negozio differente da quelli che siamo abituati a frequentare, pensato per coinvolgere i clienti e raggiungerli in modo innovativo.

Il nuovo flagship store, infatti, offre una grande varietà di esperienze, da spazi per provare i prodotti a una vasta scelta di articoli, e propone un'esperienza di shopping differente. Il negozio permette ai clienti di scoprire il mondo del gaming in modi mai sperimentati prima. Gaming in senso lao, dato che saranno disponibili sia le ultime console per videogiochi, ma anche una grande selezione di giochi da tavolo. In più il negozio offre molte opportunità interattive che vanno dalle aree di test alle esperienze in realtà virtuale.

In aggiunta, oltre alle caratteristiche legate allo shopping, il negozio ospiterà molti eventi durante l'anno.

Il flagship store di GameStop si svilupperà in tre diversi livelli. Nel seminterrato ci sarà la gaming arena, dove sarà possibile provare tutti i più nuovi videogiochi. Al primo piano c'è un muro LED a 270° creato per offrire un'esperienza immersiva. Infine, al secondo piano, si trova l'area vendita, in questo caso completamente rinnovata. Per la prima volta GameStop ha creato tre diverse sezioni dedicate a consumatori diversi, ovvero ProGaming, ProStreamer e Home. In questo modo, i clienti possono trovare il prodotto perfetto per le loro esigenze. Che si tratti di un monitor gaming per gli appassionati di e-sport, di un microfono da streaming per lo streamer professionista, o di una sedia da gaming confortevole per l'utente comune, sarà possibile trovare tutto ciò che serve. Non mancheranno anche le offerte legate a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Per la compagnia, questo negozio rappresenta la volontà di espandersi in Italia e investire in questo mercato, facendolo diventare il mercato principale per tutta la regione EMEA.

Per l'occasione GameStop ha programmato un weekend ricco di iniziative, personalità ed eventi: si comincia oggi con la musica di Kenobit e si finisce domenica con Queen Giorgia e Martex. Tutti i dettagli dell'inaugurazione possono essere trovati sulla pagina Facebook di GameStop Italia. Andrete a dare un'occhiata?