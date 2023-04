The Art of Star Wars Jedi: Survivor, svelato l'artbook di Dark Horse, con prezzo e data di uscita

IGN USA ha rivelato The Art of Star Wars Jedi: Survivor, un nuovo artbook a tema videoludico di Dark Horse. Sarà ovviamente dedicato al venturo gioco di Respawn, Star Wars Jedi: Survivor.

The Art of Star Wars: Jedi Survivor è un libro di 192 pagine con copertina rigida che presenta una miscela di concept art e commenti degli sviluppatori sul gioco. Le grafiche presenti all'interno spaziano dai primi disegni concettuali ai rendering finali degli ambienti, dei personaggi, delle armi e delle navi del gioco.

Inoltre, Dark Horse pubblicherà una versione Deluxe Edition di The Art of Star Wars Jedi: Survivor. La Deluxe Edition include bonus aggiuntivi come elementi stampati in metallo, una custodia protettiva e un pieghevole con una stampa litografica esclusiva.

La copertina di The Art of Star Wars Jedi: Survivor

La copertina rigida standard costerà 49,99 dollari, mentre la Deluxe Edition ha un prezzo di 99,99 dollari. Entrambe le versioni saranno pubblicate il 12 dicembre 2023 negli Stati Uniti. Al momento non sappiamo se e in caso quando arriverà in Italia.

Star Wars Jedi Survivor arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 28 aprile 2023. In attesa di questo seguito, vi lasciamo al nostro speciale: il riassunto della storia prima di Survivor, che parla sia del gioco che del romanzo prequel di Survivor.

Qui sopra potete invece trovare l'artbook di Star Wars Jedi Fallen Order.

