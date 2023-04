Offerte Amazon: Ghost of Tsushima Director's Cut al prezzo minimo storico per PS4

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia PS4 di Ghost of Tsushima Director's Cut. Lo sconto segnalato è di 42.59€, ovvero del 60%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 70.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Ghost of Tsushima: Director's Cut è l'edizione definitiva di un gioco che, se non lo avete ancora fatto, vale certamente la pena provare. Sucker Punch ha fatto un ottimo lavoro con l'originale e qui va a rifinirlo, in particolare per quanto riguarda l'implementazione del feedback aptico. Se sotto il profilo grafico non c'è una differenza troppo netta con la versione PS4 (pur restando percettibile) è il binomio risoluzione/fps a farlo brillare. A ciò va ad aggiungersi l'Isola di Iki, un buon DLC che chiude la questione in sospeso del passato di Jin, dando alcuni retroscena sul padre e sul rapporto tra loro, dimostrandosi molto piacevole sebbene affrettata sul finale. Le storie secondarie che arricchiscono l'avventura, le poche tecniche aggiuntive, le sfide e tutti gli altri piccoli elementi di gameplay danno il giusto apporto al DLC senza allungarne il brodo in modo forzato. Ghost of Tsushima: Director's Cut è senza dubbio la miglior versione del gioco finora."