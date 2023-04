The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, da GameStop è possibile prenotare due copie a 119,98

Dopo l'ultimo filmato di ieri la febbre per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è salita alle stelle. Il prossimo 12 maggio, infatti, su Nintendo Switch arriverà quello che sembra un vero e proprio capolavoro annunciato. Per tutti coloro che stanno attendendo con ansia la nuova esclusiva di Nintendo, da GameStop è possibile prenotare il bellissimo Nintendo Switch OLED in Edizione Limitata Zelda, ma non solo. Sono tantissimi, infatti, gli oggetti a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom che è possibile acquistare. Senza considerare che è possibile prenotare due copie del gioco a soli 119,98 euro.

A questo indirizzo potrete trovare tutte le offerte.

Come dicevamo l'edizione limitata a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom del modello OLED di Nintendo Switch è l'oggetto del desideri di ogni fan che si rispetti. Si tratta di un modello identico agli altri come funzionalità, ma impreziosito dallo stemma di Hylia sul dock della console, oltre che da Joy-con dorati. La console sarà disponibile a partire dal 28 aprile.

Alla console va, però, abbinato il gioco, prenotabile anch'esso da GameStop a questo indirizzo. In questo caso la consegna sarà il 12 maggio, in linea con l'uscita mondiale di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Nel caso abbiate un amico o un parente che sta aspettando come voi l'uscita della nuova esclusiva per Nintendo Switch, potreste optare per la vantaggiosa offerta che vi consente di prenotare due copie di Tears of Kingdom per 119,98 euro.

Molto interessanti sono anche le cuffie e gli auricolati OTL dedicati alla nuova avventura di Link, ma anche il Nintendo Switch Pro Controller dedicato a Zelda o l'Amiibo di Link, una bellissima statuetta dedicata al protagonista di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in grado di sbloccare oggetti e funzionalità nel gioco stesso.

Tutti questi oggetti sono disponibili sul sito di GameStop e possono essere sia inviti a casa, sia ritirati in uno dei tantissimi punti vendita distribuiti sul territorio italiano. Avete letta la nostra analisi dell'ultimo trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?