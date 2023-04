The Outer Worlds 2 potrebbe uscire anche su PlayStation e piattaforme Nintendo?

The Outer Worlds 2 è attualmente in sviluppo presso Obsidian ed è un progetto interamente sviluppato sotto l'egida di Microsoft, considerando che il team è ormai parte integrante dei first party di Xbox Game Studios, ma è emersa l'idea che il gioco possa arrivare anche su PS5 o comunque su piattaforme PlayStation e Nintendo, in base a un piccolo indizio.

Il primo The Outer Worlds era un gioco multipiattaforma, essendo stato sviluppato da Obsidian in larga parte prima dell'acquisizione da parte di Microsoft e pubblicato da Private Division, etichetta collegata a Take Two, ma The Outer Worlds 2 dovrebbe essere un prodotto Xbox Game Studios al 100%, motivo che farebbe pensare a un'esclusiva Xbox e PC.

Tuttavia, da un annuncio di lavoro pubblicato dal team emerge il dubbio che possa trattarsi di un gioco multipiattaforma. Obsidian è alla ricerca di un analista per il controllo qualità, il quale dovrebbe essere messo al lavoro sul "prossimo grande RPG multipiattaforma", in base a quanto riportato nel testo dell'annuncio.

Ovviamente, multipiattaforma potrebbe riferirsi anche al fatto che si tratti di uno sviluppo su Xbox e PC, ma alcuni ci vogliono vedere una possibile apertura verso altre console. Considerando che difficilmente si parla in questo caso di Avowed, la deduzione porta a pensare a The Outer Worlds 2, visto che il precedente capitolo era già multipiattaforma.

D'altra parte, sotto le caratteristiche aggiuntive richieste per tale ruolo, si legge anche che sarebbe positiva esperienza nei "processi di certificazione dei giochi", con menzioni per Nintendo Lot Check e Sony Technical Requirements Check-list. Restiamo dunque in attesa di eventuali sviluppi sulla questione.