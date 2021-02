GameStopZing: arrivano i Premium Pass, il modo per avere più giochi spendendo meno

I Premium Pass sono disponibili solo in negozio e consentono di avere un credito bonus incluso di 1o euro più 8 ticket per fare degli scambi tra il vostro usato e i giochi disponibili. Inoltre si avrà la possibilità di applicare la Game Protection 2 anni su ogni utilizzo a soli 2,50 euro anziché 5 euro. Andiamo a scoprire i due Premium Pass.

GameStopZing Premium Pass

Il Premium Pass Royale di GameStop costa 54,98 euro (44,98 se si possiede una tessera GSZ+ Level 3), dà la possibilità di applicare la Game Protection a soli 2,50 euro e garantisce un credito di 10 euro da spendere su qualsiasi prodotto e 8 ticket da utilizzare in questo modo:

Portando 1 Gioco PS4/PS5/ONE/SERIES X|S/SWC (Prezzo minimo della versione usata 34.98€) si potrà prendere 1 Gioco usato PS4/PS5/ONE/SERIES X|S/SWC del valore massimo 59.98€** a 14.98€

Portando 1 Gioco PS4/PS5/ONE/SERIES X|S/SWC (Prezzo minimo della versione usata 24.98€) si potrà prendere 1 Gioco usato PS4/PS5/ONE/SERIES X|S/SWC del valore massimo 59.98€** a 19.98€

Portando 1 Gioco PS4/PS5/ONE/SERIES X|S/SWC* valido per la promozione si potrà prenotare 1 Gioco nuovo PS4/PS5/ONE/SERIES X|S/SWC del valore massimo 75.98€** a 24.98€

Portando 1 Gioco PS4/PS5/ONE/SERIES X|S/SWC* Valido per la promozione si potrà prendere 1 Gioco nuovo PS4/PS5/ONE/SERIES X|S/SWC del valore massimo 75.98€** a 29.98€

Il Premium Pass 2021 costa 44,98 euro (34,98 se si ha una tessera GSZ+ di Livello 3), dà la possibilità di applicare la Game Protection a soli 2,50 euro e garantisce un credito di 10 euro da spendere su qualsiasi prodotto e 8 ticket da utilizzare in questo modo:

Portando 1 Gioco PS4/PS5/ONE/SERIES X|S/SWC (Prezzo minimo della versione usata 34.98€) si potrà prendere 1 Gioco usato PS4/ONE/SWC del valore massimo 59.98€** a 14.98€

Portando 1 Gioco PS4/PS5/ONE/SERIES X|S/SWC (Prezzo minimo della versione usata 24.98€) si potrà prendere 1 Gioco usato PS4/ONE/SWC del valore massimo 59.98€** a 19.98€

Portando 1 Gioco PS4/PS5/ONE/SERIES X|S/SWC* valido per la promozione si potrà prenotare 1 Gioco nuovo PS4/ONE/SWC del valore massimo 75.98€** a 24.98€

Portando 1 Gioco PS4/PS5/ONE/SERIES X|S/SWC* Valido per la promozione si potrà prendere 1 Gioco nuovo PS4/ONE/SWC del valore massimo 75.98€** a 29.98€

*Il gioco riportato dovrà essere valido per la promozione. A questo indirizzo di potrà verifica la validità.

**Qualora il prezzo del prodotto nuovo che il cliente vuole acquistare sia compreso tra 76 euro e 80,98 euro lo scambio costerà 10 euro in più rispetto alla promozione standard. Qualora il prezzo del prodotto usato sia compreso tra 60 euro e 74,98 euro lo scambio costerà 10 euro in più rispetto alla promozione standard.