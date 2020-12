GameStopZing, Calendario dell'Avvento: le offerte del 4 dicembre 2020

Quarto giorno di promozioni presso GameStopZing. Il Calendario dell'Avvento che la catena ha deciso di organizzare consente di avere accesso a tutta una serie di interessanti promozioni valide solo per 24 ore. Andiamo a scoprire quelle che sono attive oggi 4 dicembre 2020.

Cominciamo con Mortal Kombat 11 Ultimate per PS4, Xbox One e Nintendo Switch a soli 39,98 euro. Si tratta delle versione definitiva del violentissimo e viscerale picchiaduro di Warner Bros, infarcita di personaggi speciali e guest star. La versione PS4 e Xbox One è persino compatibile con le console di nuova generazione. A questo indirizzo troverete l'offerta.

Sempre restando in casa Warner Bros, anche Hitman 2, Batman: Arkham Collection e LEGO DC Super-Villains sono in offerta durante questa quarta giornata del Calendario dell'Avvento. Il primo è uno spettacolare stealth per PS4 e Xbox One con protagonista il celebre Agente 47. La seconda è la collezione dei meravigliosi "Batman Arkham", dei videogiochi che hanno segnato le ultime due generazioni di console, ora riuniti in un unico posto da giocare tutti d'un fiato. L'ultimo è un divertente gioco per tutta la famiglia che mescola i personaggi della DC Comics col divertente mondo dei mattoncini colorati danesi. A 14,98 euro questi tre giochi sono un affare. Potrete trovare a questo indirizzo tutti i dettagli. LEGO DC Super Villains è anche disponibile per Nintendo Switch a 19,98 euro.

Chiudiamo le offerte di oggi con le cuffie Turtle Beach - Force Recon 70 disponibili in versione PlayStation, Xbox, PC e Switch. In realtà sono dello ottime cuffie multipiattaforma, che variano semplicemente la colorazione per adattarsi meglio allo stile della console posseduta. Solo per oggi le Turtle Beach - Force Recon 70 sono disponibili a 24,98 euro. Qui tutti i dettagli.

Cosa ve ne pare? Appuntamento a domani con la quarta giornata del Calendario dell'Avvento e ulteriori promozioni.