Immortals: Fenyx Rising, il videoconfronto con Breath of the Wild

GameSpot ha pubblicato un lungo videoconfronto tra Immortals: Fenyx Rising e The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Un video incentrato sulle tante somiglianze che sono visibili tra il gioco di Ubisoft e quello Nintendo. Similitudini che talvolta vanno oltre la semplice ispirazione.

Abbiamo sempre definito Immortals: Fenyx Rising come il "Breath of the Wild di Ubisoft". Lo abbiamo fatto anche nella nostra recensione di Immortals: Fenyx Rising, dove parliamo di un gioco assolutamente valido, una delle sorprese dell'anno, che però ha ha una fonte di ispirazione ben chiara.

È vero che se devi copiare bisogna farlo dai migliori, ma in questo caso le somiglianze sembrano sia di forma sia di sostanza. In altre parole non ci sono state grosse rielaborazioni nel mezzo. Si va da alcune meccaniche di gameplay, come la possibilità di planare, di rimanere sospesi per colpire con le frecce o di sollevare oggetti tramite "magia", alle sequenze per mostrare la conquista di un nuovo territorio. Passando dalla risoluzione di alcuni enigmi ai combattimenti.

Il risultato, come abbiamo detto più volte, è comunque eccellente e anzi aiuta a sentire meno la mancanza di informazioni ufficiali di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, sparito nel nulla dopo la fugace presentazione.

Cosa ve ne pare di questo omaggio?