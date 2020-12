Turrican, il nuovo capitolo sarà basato su Turrican II

Il nuovo capitolo della serie Turrican sarà basato soprattutto su Turrican II e in parte su Mega Turrican per Mega Drive. A dirlo è stato Julian Eggebrecht di Factor 5 in un'intervista rilasciata alla rivista Retrogamer, che nel numero 214 offre un'ampia retrospettiva sulla serie.

Per Eggebrecht Turrican II è il vertice della serie, seguito dal capitolo per Mega Drive. Super Turrican 2 per Super Nintendo è invece troppo giapponese. Non è brutto, ma è meno Turrican degli altri, per così dire.

La realizzazione del nuovo Turrican sarà vincolata al successo delle riedizioni in arrivo sul mercato, ossia le raccolte Turrican Anthology e Turrican Flashback, mirate proprio a smuovere le acque per vedere l'interesse dei giocatori per il franchise, ormai fermo da anni.

Del gioco in sé non si sa ancora molto, a parte di due caratteristiche su cui Factor 5 non transige: sarà 2D, con elementi 3D ma con uno stile in pixel art, e includerà un editor che consentirà ai giocatori di costruirsi i loro livelli. Quindi basta esperimenti con il 3D puro come Tornado per GameCube o Turrican: Cyclone per PS3, entrambi cancellati.