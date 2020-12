Mewtwo colpisce ancora - L'evoluzione sbarca su iTunes, Google Play e Prime Video

Il film Mewtwo colpisce ancora - L'evoluzione, il rifacimento in computer grafica della prima pellicola dedicata ai Pokémon, è da oggi disponibile anche su iTunes, Google Play e Amazon Prime Video. Il film, finora, era visibile solo attraverso Netflix.

Il film Pokémon Mewtwo colpisce ancora - L'evoluzione introduce un nuovo stile di computer grafica per i film Pokémon ed è ispirato a una delle storie più amate di questo universo. Ulteriori dettagli relativi a disponibilità e prezzi saranno a disposizione dei fan sulle piattaforme di iTunes e Google Play.

La storia racconta di alcuni ricercatori che, sfidando le leggi nella natura, utilizzano un fossile appena scoperto del Pokémon misterioso Mew per dare vita a Mewtwo, un Pokémon leggendario dai poteri straordinari creato per lottare e distruggere. Quando Mewtwo prende coscienza della propria origine controversa, inizia a covare risentimento nei confronti degli umani che l'hanno creato e cerca vendetta. La sua furia si scatena anche su Ash, Pikachu e i loro amici che ne finiranno coinvolti. Il destino dei Pokémon e del mondo intero è in pericolo. Riusciranno i nostri eroi a essere all'altezza della situazione e sconfiggere Mewtwo? E riuscirà quest'ultimo a dare un nuovo significato alla sua stessa vita?

Nel caso in cui non abbiate mai visto questa famosa pellicola vi lasciamo al trailer italiano.