GeForce Now: 4 giochi Electronic Arts si aggiungono al catalogo

NVIDIA ha annunciato che a partire da oggi su GeForce NOW saranno presenti alcuni giochi di Electronic Arts. Si tratta di quattro diversi titoli (per il momento), che includono anche Dragon Age Inquisition. Precisiamo anche che tutti i titoli sono in versione Steam.

Di seguito i primi quattro titoli con cui gli utenti GeForce Now possono giocare in formato cloud:



Battlefield 1 Revolution (Steam)

Dragon Age: Inquisition (Steam)

Mirror's Edge Catalyst (Steam)

Unravel Two (Steam)

Nvidia afferma: "Questo è solo il primo passo di una collaborazione caratterizzata dalla volontà congiunta di portare sempre più giochi eccezionali di EA su GeForce NOW. Inoltre, i team stanno lavorando costantemente per ottenere la versione Origin di ognuno di questi quattro giochi nuovi sul servizio, con l'obiettivo di renderli disponibili sin da subito. Consapevoli che questo sia solo l'inizio, i membri di GeForce NOW potranno aspettarsi altri nuovi giochi Electronics Arts in futuro!"

