GeForce Now: i giochi PlayStation potrebbero arrivare sul servizio, suggerisce un'immagine

I giochi PlayStation in arrivo su GeForce Now?

I giochi Playstation potrebbero essere in dirittura d'arrivo su GeForce Now, forse anche questo giovedì, giorno deputato per gli aggiornamenti del catalogo del servizio. A suggerirlo è un'immagine pubblicata dall'account twitter ufficiale di GeForce Now, che mostra una figura in controluce facilmente riconoscibile in Kratos, il protagonista di God of War.

Si tratta sicuramente di una notizia importante per più di un motivo: intanto il servizio di Nvidia sarebbe davvero arricchito dall'arrivo dei giochi PlayStation, inoltre sarebbe la prima volta che un gioco first party di Sony di questo calibro approderebbe su di un servizio simile, slegato dalla multinazionale giapponese.

Infine, la possibilità di usare GeForce Now su sistemi mobile e su di una moltitudine di schermi compatibili, sarebbe un ulteriore passo di Sony verso l'ampliamento del pubblico dell'ecosistema PlayStation, obiettivo ormai chiarissimo per la compagnia.

Comunque sia manca ancora la conferma ufficiale, quindi non ci resta che aspettare.