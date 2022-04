World of Warcraft Classic: arriverà anche Cataclysm? Dipende dai fan, dice Blizzard

Ieri Blizzard ha annunciato World of Warcraft: The Wrath of the Lich King Classic, ovvero la riproposizione fedele di una delle espansioni più amate dell'MMORPG. L'operazione nostalgia World of Warcraft Classic nel tempo si è rivelata un successo ed è stata particolarmente apprezzata dai giocatori, ma a quanto pare al momento Blizzard non è sicura se proseguirà l'iniziativa anche con l'espansione successiva, ovvero Cataclysm, e in tal senso molto dipenderà dai desideri della community.

In un'intervista con IGN, Brian Birmingham, a capo del progetto WoW Classic, e il production director Patrick Dawson sono stati molto cauti sull'argomento, spiegando che Cataclysm rappresenta un punto di rottura nella storia di World of Warcraft che ha modificato radicalmente l'esperienza di gioco e che dunque potrebbe non essere più considerata "Classica".

"Stiamo cercando di trovare quel punto di equilibrio in cui possiamo preservare il feeling classico e assicurarci comunque di offrire alle persone nuove cose da fare", afferma Birmingham. "Perché ovviamente se ci giocherai di nuovo, arriverai alla fine. E dirai: "ne voglio ancora". Proveremo ad assicurarci di trovare qualcosa che sia soddisfacente per le persone e che abbia il feeling dell'esperienza Classic. Se sarà Cataclysm o meno non lo abbiamo ancora deciso e sicuramente sentiremo i feedback della community".

World of Warcraft: Cataclysm, un artwork

"L'intero gioco è stato una lettera d'amore per i fan quando abbiamo deciso di creare World of Warcraft Classic in origine... Quando abbiamo lanciato Classic ci siamo davvero concentrati su questo. Non stavamo nemmeno pensando al passaggio successivo, ma quasi immediatamente la gente ha detto di volere anche Burning Crusade e successivamente Wrath of the Lich King.", ha aggiunto Dawson. "Continueremo a concentrarci su Wrath of the Lich King e ad assicurarci che sia un'espansione straordinaria per i giocatori, ma poi ci prenderemo in seguito del tempo per fermarci e vedere cosa dicono i giocatori, cosa stanno pensando e cosa stanno provando."

Vi ricordiamo che World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic sarà disponibile nel corso del 2022. Blizzard ieri ha anche annunciato la nuova espansione Dragonflight, di cui sono già aperte le iscrizioni alla beta.