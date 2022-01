Genshin Impact, il cosplay di Eula di Shirogane-sama è splendido

Genshin Impact continua a ispirare fortemente i cosplay di Shirogane-sama, e l'ultimo che la ragazza ha realizzato è dedicato al personaggio di Eula, la combattente di ghiaccio.

Dopo il cosplay di Eula in lingerie di qualche mese fa, la modella russa ha optato in questo caso per una mise più tradizionale, ma ugualmente affascinante, che ben rappresenta le peculiarità del personaggio.

Approdata nel roster del titolo targato miHoYo qualche mese fa, Eula è un'eroina di tipo Cryo, il che significa che possiede poteri relativi al controllo del ghiaccio e impugna una grossa spada con cui abbatte i nemici.

Come da tradizione, la qualità del cosplay è esemplare: dal makeup alla parrucca, dal costume alla post-produzione, il livello dell'interpretazione messo in scena dalla modella russa è senz'altro all'altezza delle aspettative.