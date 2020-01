Ghost of Tsushima, il tema dinamico per PS4 sta per scadere, affrettatevi

Se non vedete l'ora che esca Ghost of Tsushima , allora correte a scaricare il tema dinamico gratuito per PS4 rilasciato da Sucker Punch a dicembre, ma in scadenza in questi giorni. I codici per averlo, presi da un tweet ufficiale dello studio di sviluppo, sono i seguenti:



Come specificato nel tweet, i codici spireranno il 31 gennaio 2020, quindi avete ancora pochi giorni per farlo vostro. Ovviamente riscattate quello della regione in cui vi trovate (immaginiamo che siate quasi tutti in Italia, ma sicuramente ci sarà qualcuno che ci segue anche dall'estero).



Ghost of Tsushima è una delle esclusive più attese per PS4. Recentemente è stato pubblicato un nuovo trailer in occasione dei The Game Awards 2019. Ve lo riproponiamo in fono alla notizia. Per adesso il gioco di Sucker Punch non ha ancora una data d'uscita ufficiale, anche se è certo che arriverà nel 2020.