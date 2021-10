Ghostbusters: un nuovo videogioco dagli autori di Friday the 13th e Predator?

Ghostbusters potrebbe avere un nuovo videogioco in sviluppo presso il team Illfonic, autori di Friday the 13th: The Game e Predator: Hunting Grounds, in base a quanto pare sia stato riferito dallo stesso co-fondatore dello studio, dunque una fonte decisamente attendibile.

Durate un recente podcast, il co-fondatore di Illfonic, Raphael Saadiq, ha lasciato trapelare l'informazione, a quanto pare per sbaglio, visto che il gioco in questione non è ancora stato annunciato in forma ufficiale e non è comparso, a dire il vero, nemmeno in voci di corridoio di particolare rilievo.

Parlando infatti dei giochi usciti e in lavorazione presso il team, Saadiq ha riferito che "Friday the 13th è stato il più recente, oltre a Predator: Hunting Grounds, mentre stiamo lavorando a Ghostbusters al momento, oltre ad Arcadegeddon".

Ghostbusters, il classico logo

L'affermazione viene fatta vicino al minuto 1:00:20 del podcast e sembra proprio un'informazione autentica, considerando la fonte.

Potrebbe trattarsi di un tie-in di Ghostbusters: Legacy, il nuovo film da parte di Sony Pictures che è atteso per il 19 novembre 2021, dunque la tempistica potrebbe essere favorevole a un progetto videoludico sullo stesso franchise.

Tuttavia, al momento non ci sono informazioni ufficiali sulla questione, dunque restiamo in attesa di eventuali sviluppi. Considerando che Sony ha i diritti cinematografici per Ghostbusters, non stupirebbe se anche il relativo videogioco fosse esclusiva PS5 e PS4, visti anche i precedenti con Predator: Hunting Grounds.