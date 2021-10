Halo Infinite: modalità performance impressionante su Xbox Series X, per Digital Foundry

Halo Infinite sta attraversando la sua nuova fase di beta test multiplayer, questa volta incentrata sulla modalità Big Team Battle, e Digital Foundry ha colto l'occasione per effettuare un'altra analisi tecnica sul gioco, che è stato definitivo impressionante su Xbox Series X e Xbox One X, in particolare per quanto riguarda la modalità performance utilizzabile in questa versione di prova.

Secondo Digital Foundry, anche questa fase di beta dimostra i miglioramenti effettuati su Halo Infinite in questi mesi aggiuntivi di sviluppo, confermando quanto era emerso già nella prova precedente e in particolare i risultati sulla modalità Performance in azione sulle varie console. Tra queste, Xbox One S è ovviamente quella più sacrificata, a causa degli ovvi limiti tecnici.

Come riferito in precedenza, su Xbox One S viene utilizzata una risoluzione dinamica piuttosto "aggressiva", che porta a parecchie fluttuazioni come quantità di pixel, molto spesso al di sotto dello standard dei 1080p cercato come target e rimanendo comunque a 30 fps, a dimostrazione di come Halo Infinite tenda soprattutto verso la next gen.

Tuttavia, la situazione migliora sensibilmente su Xbox One X, i cui risultati sono forse i più interessanti: sulla console in questione è ora possibile attivare la modalità performance che porta il gioco a 60 fps, ancora non stabili come su next gen ma comunque convincenti, con una risoluzione dinamica che si aggira tra 1080p e 1440p.

Xbox Series X offre ovviamente la condizione migliore di gioco: la modalità performance, secondo Digital Foundry, è migliorata in maniera netta e ora funziona a 120 fps senza incertezze, con risoluzione dinamica che fluttua tra 1080p e 1440p. Ovviamente, per ottenerla è necessario avere un display in grado di visualizzare i 120 fps, altrimenti l'opzione non è attivabile.

La modalità qualità grafica di Halo Infinite va invece a 60 fps su Xbox Series X, con risoluzione dinamica che scala tra 2160p e 1800p, anche in questo caso senza incertezze sulla console maggiore di Microsoft. Xbox Series S è invece limitata a 60 fps e 1080p nella modalità performance, con i 120 fps che sembra siano stati rimossi in questa nuova versione, dopo i grossi cali di risoluzione che erano emersi nel corso del test precedente: forse 343 Industries sta valutando se vale la pena mantenere i 120 fps su Series S o meno.

Più preoccupante la versione PC, invece: secondo il test della rubrica britannica, sembra che anche l'uso di una RTX 3090 non garantisca la stabilità dei 120 fps pur con risoluzione a 1440p, nonostante la patch per PC che migliora il framerate, mentre l'uso del v-sync a 60Hz sembra limitare il gioco necessariamente a 60 fps.

Ricordiamo che la recente prova era incentrata sull'uso della modalità Big Team Battle.