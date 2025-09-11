Ghostrunner 2 capitana i giochi gratis dell'Epic Games Store dell'11 settembre, ora disponibili

Ricordiamo che avrete tempo fino al prossimo giovedì per aggiungere alla libreria i giochi, poi saranno rimossi dalla lista dei titoli gratuiti.

È giovedì e questo significa che l'Epic Games Store ha pronti nuovi giochi gratuiti per PC . Precisamente, questa settimana abbiamo accesso a ben tre titoli interessanti, ovvero Ghostrunner 2, Monument Valley 2 e The Battle of Polytopia.

I dettagli sui giochi dell'Epic Games Store dell'11 settembre

Ghostrunner 2 è gioco in prima persona che combina i combattimenti all'arma bianca con il platforming: noi siamo un cyber-ninja che deve correre ad alto ritmo eliminando nemici con vari poteri, nel mentre si destreggia in salti, corse sui muri e corse a rotta di collo in moto.

Monument Valley 2 è un gioco puzzle meditativo che ci fa percorrere percorsi geometricamente impossibili nei quali tutto è condizionato dalla prospettiva. Dobbiamo muovere la visuale per sovrapporre l'ambiente e quindi creare dei percorsi per il nostro personaggio, nel mentre viaggia in un mondo surreale e colorato.

The Battle of Polytopia è un gioco tattico 4X in un mondo a bassa conta poligonale nel quale dobbiamo esplorare la mappa, combattere le tribù nemiche, scoprire nuove terre e sviluppare nuove tecnologie. Si tratta di un titolo adatto a chi è incuriosito dai 4X ma non è in grado di approcciare i mostri sacri del genere più complessi.

