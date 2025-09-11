I giochi gratis dell'Epic Games Store del 18 settembre sono pensati per chi gioca da solo e chi con gli amici

Ricordiamo che dovrete attendere fino a settimana prossima per ottenerli e successivamente avrete tempo sette giorni per aggiungerli alla vostra libreria dell'Epic Games Store.

Epic Games Store ha svelato quali sono i giochi gratis che potremo scaricare senza alcun costo a partire dal 18 settembre : si tratta di Project Winter e Samarost 2 . Vediamo i dettagli su entrambi i titoli.

I dettagli sui giochi dell'Epic Games Store del 18 settembre

Project Winter è un gioco di sopravvivenza in cooperativa nel quale dobbiamo affrontare un inverno più che gelido. Non è solo quello però il problema perché alcuni giocatori del gruppo saranno dei traditori che saranno pronti a mentirci, sabotarci e metterci gli uni contro gli altri. Le partite saranno composte da 8 persone (anche in cross-play), che potranno vestire (senza che gli altri lo sappiano) il ruolo dei Sopravvissuti o dei Traditori, con questi ultimi che dovranno impedire ai Sopravvissuti di scappare dal gelo dell'inverno, con anche dei vantaggi esclusivi, mentre gli altri dovranno arrangiarsi con quel che trovano nell'ambiente.

Project Winter ci mette in mezzo al gelo

Samorost 2 è invece un altro gioco di Amanita Design (dopo Samarost e Machinarium, ad esempio) che viene regalato tramite l'Epic Games Store: in questa storia siamo uno gnomo spaziale al quale gli alieni hanno rapito il cane. In una serie di eventi un po' surreali, dovremo partire al salvataggio del nostro amico incontrando personaggi bizzarri e ascoltando la bellissima musica di Tomáš "Floex" Dvořák. Il gioco è talmente leggero che girerà per certo su tutti i PC moderni.

Ricordiamo infine che Ghostrunner 2 capitana i giochi gratis dell'Epic Games Store dell'11 settembre, ora disponibili.