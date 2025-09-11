The Plucky Squire Deluxe Edition per Nintendo Switch è acquistabile su Amazon a 39,99€ (anziché 51,69€), con spedizione gratuita e reso senza costi. Si tratta di un calo del 23% rispetto al prezzo mediano, un'occasione interessante per chi desidera aggiungere alla propria collezione questa edizione limitata. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. All'interno della confezione troverete un artbook di 108 pagine con copertina morbida, che svela i segreti del design e le illustrazioni che hanno dato vita al mondo di The Plucky Squire. A questo si aggiunge la colonna sonora ufficiale su CD, perfetta per rivivere le atmosfere del gioco anche fuori dallo schermo. Tutto è custodito in una scatola da collezione dedicata.
The Plucky Squire Deluxe Edition per Nintendo Switch è in offerta su Amazon
Un'avventura magica firmata Devolver Digital che unisce 2D e 3D, con una ricca edizione Deluxe piena di contenuti esclusivi per i fan e i collezionisti.
