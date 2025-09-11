The Plucky Squire Deluxe Edition per Nintendo Switch è in offerta su Amazon

The Plucky Squire Deluxe Edition per Nintendo Switch è acquistabile su Amazon a 39,99€ (anziché 51,69€), con spedizione gratuita e reso senza costi. Si tratta di un calo del 23% rispetto al prezzo mediano, un'occasione interessante per chi desidera aggiungere alla propria collezione questa edizione limitata. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. All'interno della confezione troverete un artbook di 108 pagine con copertina morbida , che svela i segreti del design e le illustrazioni che hanno dato vita al mondo di The Plucky Squire. A questo si aggiunge la colonna sonora ufficiale su CD, perfetta per rivivere le atmosfere del gioco anche fuori dallo schermo. Tutto è custodito in una scatola da collezione dedicata.

Un’avventura tra libro e realtà

Il titolo racconta le avventure di Pennino e dei suoi amici, personaggi delle fiabe che scoprono un mondo in tre dimensioni oltre le pagine del loro libro. Il passaggio dal 2D al 3D offre un gameplay unico, capace di sorprendere a ogni svolta.

Con il suo stile artistico curato e un gameplay che mescola platform, puzzle e azione, The Plucky Squire è una delle produzioni indie più affascinanti del catalogo Devolver Digital. Un titolo che unisce originalità e magia, ideale sia per chi cerca un'avventura fuori dal comune sia per chi ama collezionare edizioni speciali.