Ghost of Yotei ha la propria birra con tanto di premio digitale dentro il gioco per chi la compra

La parte più importante per i videogiocatori è però il fatto che le confezioni sono dotate di un codice QR che i giocatori possono attivare per sbloccare una ricompensa in-game quando Ghost of Yotei verrà pubblicato il 2 ottobre per PS5.

Sapporo ha creato una confezione speciale della propria birra a tema Ghost of Yotei , per celebrare l'imminente lancio del gioco di Sucker Punch e Sony per PS5. Si tratta della stessa birra Sapporo di sempre, non di un gusto speciale, ma viene venduta in una confezione appositamente progettata per promuovere il gioco.

Il messaggio di Sucker Punch sulla birra di Ghost of Yotei

Andrew Goldfarb, Senior Communications Maanger presso Sucker Punch, ha condiviso la notizia tramite il proprio profilo social, spiegando come un anno fa avevano fatto una battuta su un "Yotei Six Pack" ("Six Pack" può essere usato per intendere una confezione da sei di birre, mentre "Yotei Six" sono i nemici del videogioco) e ora è arrivata una perfetta collaborazione per usare di nuovo il gioco di parole.

Nell'immagine potete vedere le confezioni speciali per le varie birre Sapporo. Pare purtroppo che per il momento non siano disponibili in Italia, visto che il sito ufficiale indica solo la possibilità di ottenerle negli USA, sia tramite i negozi che tramite lo store online.

Gli utenti degli USA possono partecipare anche a un concorso che regalerà al fortunato vincitore una edizione da collezione di Ghost of Yotei.

Il premio nel gioco è "Il ciondolo dell'Hokkyokusei", che riporta il famoso logo a forma di stella di Sapporo. Hokkyokusei è il termine giapponese che indica la Stella Polare e questo si ricollega alla storia di Sapporo, secondo la quale il primo mastro birraio dell'azienda ha seguito la Stella Polare fino in Germania, dove ha imparato a produrre la birra. Nel gioco, secondo l'annuncio, l'uso dell'amuleto offre ai giocatori una "piccola possibilità" di "non consumare munizioni per armi a distanza quando equipaggiate".

Vi ricordiamo infine questo video di Ghost of Yotei che fa viaggiare nelle magnifiche ambientazioni giapponesi: è un generatore di sfondi.