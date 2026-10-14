Gioca ad UNO ma con le carte customizzate del Signore degli Anelli: in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante che fa calare il prezzo di UNO a tema Signore degli Anelli: sconto attivo del 25% per un costo finale di 9,74€ (minimo storico) . Puoi acquistare il set direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: UNO a tema Il Signore degli Anelli unisce il divertimento del celebre gioco di carte alle immagini iconiche della famosa saga cinematografica ispirata alle opere di J.R.R. Tolkien. Si tratta di una versione pensata per gli appassionati della Terra di Mezzo , che potranno ritrovare personaggi e riferimenti ai film durante le proprie partite, senza rinunciare alle meccaniche classiche di UNO .

Ulteriori dettagli sulle carte

Le regole di base rimangono quelle che hanno reso questo gioco così popolare: i partecipanti devono abbinare colori e numeri per liberarsi di tutte le carte che hanno in mano. Per vincere, quindi, bisogna prestare attenzione alle carte degli avversari e scegliere il momento giusto per giocare le proprie, cercando di arrivare per primi all'ultima carta.

La novità principale è rappresentata dalla regola speciale Caccia all'Anello. Quando viene applicata, tutti i giocatori che hanno una Carta Anello in mano sono costretti a pescare tre carte, aggiungendo un elemento particolare alle partite e rendendo ancora più importante tenere sotto controllo le carte possedute.

Naturalmente, quando rimane una sola carta, bisogna ricordarsi di gridare "UNO!", senza lasciarsi tentare da un più epico "Per Frodo!"