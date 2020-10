Giochi Nintendo Switch, Mario Kart Live: Home Circuit (settimana 12 ottobre 2020)

La settimana del 12 ottobre 2020 è ormai cominciata, e in questo rapido articolo faremo il punto della situazione, parlandovi di tutti i principali giochi in uscita su Nintendo Switch dei prossimi sette giorni. Del resto l'articolo con i giochi in uscita su PS4 è già disponibile.



Il titolo probabilmente più interessante in arrivo questa settimana su Nintendo Switch è Mario Kart Live: Home Circuit. "Mario Kart Live: Home Circuit è un sistema di gioco per Nintendo Switch che prevede l'uso di una macchina telecomandata che riproduce quelle di Mario Kart, dotata di una telecamera. Questa telecamera proietta direttamente sullo schermo di Nintendo Switch e, in realtà aumentata, dà vita a una vera e propri partita di Mario Kart all'interno di scenari reali, mentre la macchina corre utilizzando Nintendo Switch come telecomando". L'anteprima del gioco è già disponibile sulle nostre pagine, e risale appena a qualche giorno fa.



Ma i giochi interessanti non finisco qui: per esempio, arriverà su Nintendo Switch anche Remothered: Broken Porcelain, domani 13 ottobre 2020. "Broken Porcelain introduce diversi cambiamenti rispetto al capitolo precedente, soprattutto in termini di gameplay e narrazione, che infondono nuova vita ai personaggi e consentono di raggiungere un livello di coinvolgimento senza precedenti in questa inquietante avventura, sia ai nuovi fan che ai fedeli della serie".



Qui di seguito vi riportiamo, in un pratico elenco ordinato per date di lancio, tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch della settimana del 12 ottobre 2020. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere con un bel commento!