Giochi Nintendo Switch: Ty the Tasmanian Tiger e Zombie Army Trilogy (settimana del 30 marzo 2020)

Una nuova settimana comincia, e dopo aver fatto il punto della situazione circa i giochi PS4 in uscita nei prossimi sette giorni, con questo rapido articolo faremo esattamente lo stesso, con un occhio di riguardo però per Nintendo Switch. Vediamo dunque tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch della settimana della 30 marzo 2020.

Innanzitutto c'è una gradita sorpresa per i fan dei platform dell'epoca PlayStation 4: il remake di Ty the Tasmanian Tiger dovrebbe debuttare su Nintendo Switch proprio domani, martedì 31 marzo 2020. L'action platform in 3D aveva raggiunto l'obiettivo di finanziamento su Kickstarter la scorsa estate, poi era sparito dai riflettori: terremo d'occhio la situazione per voi, naturalmente.

Sempre domani martedì 31 marzo 2020 sarà anche il giorno di lancio di Zombie Army Trilogy. Si tratta di una "raccolta dei tre capitoli degli spin-off di Sniper Elite, Nazi Zombie Army, rimasterizzati per uscire su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il terzo capitolo della serie è stato annunciato in passato ma mai pubblicato". Restate sulle nostre pagine, perché la recensione di Zombie Army Trilogy per Nintendo Switch arriverà il prima possibile.

Ecco qui di seguito l'elenco con tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch dei prossimi sette giorni, ordinati per data di lancio. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere nel campo Commenti di questo articolo, in caso.