Giochi Nintendo Switch: Warriors Orochi 4 Ultimate e Darksiders Genesis (settimana 10 febbraio 2020)

Una nuova settimana comincia, anche su Nintendo Switch: in questo rapido articolo daremo dunque un'occhiata più da vicino a tutti i giochi in uscita sulla console ibrida di Nintendo nei prossimi sette giorni, a partire da oggi lunedì 10 febbraio 2020.

Darksiders Genesis arriverà anche su Nintendo Switch nella settimana del 10 febbraio 2020, precisamente da questo venerdì 14 febbraio 2020. Sulle nostre pagine trovate già l'anteprima di Darksiders Genesis, la cui descrizione comunque recita: "Ancora sconvolti dagli eventi nell'Eden, GUERRA e CONFLITTO hanno ricevuto un nuovo incarico: LUCIFERO, l'enigmatico e infido re dei demoni, sta complottando di sconvolgere l'Equilibrio concedendo potere ad alcuni Arcidemoni dell'Inferno. Guerra e Conflitto devono dare la caccia a questi Arcidemoni, raccogliere informazioni e sopravvivere a un'intricata cospirazione demoniaca che minaccia di perturbare per sempre l'Equilibrio e distruggere tutto il creato".

Sempre il 14 febbraio 2020 debutterà su Nintendo Switch anche Warriors Orochi 4 Ultimate, la nuova edizione del quarto capitolo della serie action prodotta da Koei Tecmo. Da ultimo segnaliamo l'arrivo di Snack World: Esploratori di Dungeon - Gold: è la versione Switch di The Snack World: Trejarers. "La versione Switch include grafica migliorata, supporto per risoluzione aumentata e widescreen, sistema di combattimento migliorato e nuova gestione delle azioni. La versione gold include anche i due DLC usciti in precedenza su Nintendo 3DS".

Ecco qui di seguito un pratico elenco con tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch della settimana del 10 febbraio 2020.