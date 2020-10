Giochi PS4: Amnesia: Rebirth e i titoli della settimana del 19 ottobre 2020

La settimana del 19 ottobre 2020 è ufficialmente cominciata, e noi siamo qui con il nostro solito articolo del lunedì: vi illustreremo tutti i giochi in uscita su PS4 dei prossimi sette giorni. Così saprete in anticipo quanto dovrete spendere, e per quali giochi.



Tanto per cominciare, questa sarà la settimana di Amnesia: Rebirth. "In Amnesia: Rebirth giochi nei panni di Tasi Trianon, una donna che si risveglia nel cuore del deserto algerino. Sono trascorsi giorni. Dove sei stata? Che cos'hai fatto? Dove sono gli altri? Ricostruisci il tuo viaggio, metti insieme i pezzi frammentari del tuo confuso passato: è la tua unica possibilità per sopravvivere allo spietato orrore che minaccia di divorarti".



"Non cedere alla rabbia, non cedere alla paura. Il tempo è tuo nemico. Vesti i panni di Tasi e guidala attraverso le sue paure e i suoi tormenti più profondi. Mentre cerchi di attraversare il panorama desertico e abbandonato che ti si para davanti, dovrai anche fare i conti con le tue speranze, le tue paure e i tuoi rimorsi. E, ciononostante, continuare nel tuo percorso, un passo dopo l'altro, consapevole che non ci sia scampo dal fallimento". Il titolo sarà disponibile da domani, martedì 20 ottobre 2020.



Il 23 ottobre 2020 sarà invece il turno di Transformers: Battlegrounds. "Raduna la tua squadra e parti in missione, per una guerra tattica a turni che infurierà da Central City a Cybertron. Avrai bisogno di forza e strategia per sopraffare i diabolici Decepticon. Scegli i personaggi TRANSFORMERS e le loro abilità per dominare l'imminente battaglia, con OPTIMUS PRIME, GRIMLOCK e molti altri pronti ad affiancarti nella lotta".



Qui di seguito vi riportiamo un elenco, con tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 della settimana del 19 ottobre 2020, ordinati per data di lancio. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere con un bel commento.