Gli auricolari bluetooth Xiaomi Redmi Buds 8 sono in offerta su Amazon: puoi acquistarli al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sugli auricolari bluetooth Xiaomi Redmi Buds 8: l'offerta prevede uno sconto attivo del 37% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 37,94€, minimo storico. Puoi acquistarle tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata direttamente dal box qui sotto: Gli Xiaomi Redmi Buds 8 sono auricolari wireless progettati per offrire un'esperienza di ascolto immersiva, grazie a un potente driver dinamico da 11 mm e al supporto per la certificazione Hi-Res Audio Wireless. Il codec ad alta risoluzione LHDC permette di riprodurre le diverse sfumature del suono con precisione, contribuendo a un'esperienza audio più dettagliata e realistica.
Ulteriori dettagli sugli auricolari
Gli auricolari integrano inoltre un sistema di cancellazione attiva del rumore capace di raggiungere una riduzione fino a 50 dB, con una portata effettiva fino a 4 kHz. Sono disponibili tre livelli adattivi che permettono di rilevare i rumori presenti nell'ambiente e di modificare in modo intelligente la cancellazione in base ai diversi scenari di utilizzo.
Per le chiamate, Xiaomi Redmi Buds 8 utilizzano un sistema di riduzione del rumore basato sull'intelligenza artificiale e su tre microfoni. L'autonomia raggiunge complessivamente 44 ore utilizzando anche la custodia di ricarica, mentre gli auricolari possono garantire fino a 11 ore con una singola ricarica.