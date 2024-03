God of War è ora disponibile anche su GOG, in versione senza DRM e a metà prezzo

God of War in versione PC può ora essere acquistato anche attraverso GOG, con una versione che mantiene fede alla politica storica dello store digitale in questione, presentandosi completamente priva di DRM, per i puristi di tale scelta, e al momento a metà prezzo.

Si tratta, sostanzialmente, della versione PC già uscita in precedenza su Steam ed Epic Games Store, ma molti appassionati saranno contenti di poterla eventualmente acquistare ora anche su GOG, store tenuto in grande considerazione da tanti utenti PC per le sue politiche contrarie all'utilizzo di DRM e sistemi di sicurezza invasivi.



A maggior ragione, l'uscita su GOG potrebbe essere interessante perché arriva con una buona offerta di lancio che riduce il prezzo a metà rispetto allo standard, con la possibilità di acquistare God of War a 25 euro invece dei 49,99 euro richiesti normalmente.