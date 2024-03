Resident Evil 2 Remake torna alle inquadrature fisse e controlli classici, con una mod

Resident Evil 2 Remake ha apportato una completa evoluzione all'impostazione generale dell'originale, applicando delle variazioni sostanziali che vanno al di là della sola grafica, ma se siete in certa di un'esperienza più classica, allora segnaliamo il lancio di una mod in grado di reintrodurre le inquadrature fisse e i controlli tipo "tank" che caratterizzavano l'originale.

La mod in questione si chiama "RE2R Classic" e può essere scaricata da NexusMods per farci tornare direttamente nelle atmosfere classiche, sfruttando l'impianto grafico del remake ma mettendolo in scena in maniera diversa, analoga a quella dell'originale datato 1998 ma ovviamente con un aspetto decisamente più moderno.

Per calarci maggiormente nella rievocazione storica, la mod modifica anche il sistema di controllo, reintroducendo i mitici controlli "tank", ovvero in stile carro armato, altra caratteristica tipica dei vecchi capitoli.