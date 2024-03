Helldivers 2: l'update ha portato nuovi nemici volanti a sorpresa, ma ufficialmente 'non esistono'

Proseguendo nel gioco generale, il solito creative director Johan Pilestedt si è detto decisamente sorpreso dell'accaduto: "Ho sentito voci su insetti volanti in Helldivers 2, voglio smentire ufficialmente queste informazioni. Tutti sanno che gli insetti non possono volare", ha riferito.

La cosa strana è che, nelle note della patch, non c'è traccia dell'introduzione di questa tipologia di nemici, che Arrowhead ha voluto inserire evidentemente in segreto, per cogliere di sorpresa i giocatori con questa nuova minaccia dall'alto.

Pare che un effetto non annunciato della grossa patch pubblicata questa settimana per Helldivers 2 sia l'introduzione di nuovi nemici volanti , nella forma di Terminidi dotati di ali e particolarmente inquietanti vista la loro capacità di attaccare dall'alto.

Non esistono insetti volanti

Gli Shriekers avvistati

"E non sono il solo a pensarlo, il Ministero della verità è d'accordo sul fatto che tutto questo sia solo propaganda da parte dei fiancheggiatori degli insetti che vogliono fare il lavaggio del cervello alla brava gente", ha riferito Pilestedt, riprendendo il tono ironico da propaganda che viene utilizzato nella narrazione di Helldivers.

Al di là delle simpatiche citazioni, tuttavia, gli insetti volanti esistono davvero in Helldivers 2, come in molti hanno ormai visto: si chiamano Shriekers e sono Terminidi dotati di ali in grado di volare e attaccare dall'alto.

Non sono presenti in ogni missione ma emergono dai loro Lair che vengono solitamente segnalati tra gli obiettivi della missione. Prosegue dunque il particolare sistema adottato da Arrowhead per introdurre novità in Helldivers 2, visto che anche l'aggiunta dei mech è stata preceduta da avvistamenti e comunicazioni non ufficiali.

Nel frattempo, la grossa patch pubblicata questa settimana ha ridotto la frequenza dei Terminidi più coriacei rendendoli più vulnerabili, ma al contempo a quanto pare ne ha introdotti altri decisamente ostici.