GOG ha lanciato i saldi estivi: oltre 6000 sconti su tanti giochi PC nei Summer Sale fino a luglio

GOG ha avviato in questi giorni la sua mandata tradizionale di saldi estivi, con i GOG Summer Sale che si estenderanno fino al 10 luglio 2024, comprendendo oltre 6000 giochi a sconto in questi giorni e offerte che si rinnoveranno di giorno in giorno.

Gli sconti arrivano fino al 95% e, nell'elenco, troviamo anche molti titoli noti e recenti, con l'avvio dell'iniziativa che coincide peraltro con la nuova collaborazione con Amazon Luna, che consente a molti titoli di GOG di poter essere giocati anche attraverso il servizio di streaming videoludico di Amazon.

Come da tradizione, i saldi estivi di GOG si rinnoveranno di giorno in giorno, dunque è consigliabile tenere d'occhio lo store in maniera regolare perché potrebbero emergere a sorpresa nuove iniziative come giochi gratis, aggiunte al catalogo in sconto e varie altre novità.