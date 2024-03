GOG: al via i Saldi di Primavera con oltre 5.500 giochi in offerta

Da pochi giorni sono iniziati i saldi di primavera di GOG con oltre 5.500 giochi PC in offerta fino al 3 aprile 2024. Tra i giochi in promozione troviamo tanti titoli con qualche anno o decade sulla spalle ma di grandissimo valore, così come produzioni più recenti.

Ad esempio, RoboCop Rogue City viene proposto al prezzo di 29,99 euro, permettendovi di risparmiare il 40% sul totale. Baldur's Gate 3 viene proposto a 54 euro, con una riduzione di prezzo del 10%.

Troviamo anche diverse produzioni dei PlayStation Studios, come God of War a 25,05 euro e Horizon Zero Dawn Complete Edition a 12,56 euro, dunque scontati rispettivamente del 50% e del 75%.