GOG: Book of Demons è gratis per un periodo limitato di tempo

Con l'inizio delle offerte di primavera, GOG come da tradizione ha deciso di regalare una serie di titoli. Il primo gioco gratis è Book of Demons, che potrete fare vostro già da ora, ma solo per un periodo limitato di tempo.

Se siete interessati, potrete aggiungere il titolo in questione alla vostra libreria visitando la home page di GOG, a questo indirizzo, e cliccando su "add to library" nel banner dedicato. Una volta fatto, Book of Demons sarà aggiunto alla vostra raccolta e sarà vostro per sempre, proprio come se lo aveste acquistato regolarmente. Avete tempo fino alle 15:00 italiane del 25 marzo per farlo vostro.