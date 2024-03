PIKMIN 1+2 al prezzo minimo storico su Amazon con la Festa delle Offerte di Primavera

Siamo al terzo giorno della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon Italia e le promozioni certamente non accennano a diminuire. Nella lunga lista di sconti a disposizione, oggi vogliamo suggerirvi PIKMIN 1+2 per Nintendo Switch . Il prezzo attuale è di 34.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon Italia.

PIKMIN 1+2 è chiaramente una raccolta che include i primi due giochi della serie Pikmin di Nintendo, ricreati per Nintendo Switch in versione remastered. In Pikmin dobbiamo trovare una serie di esseri floreali caratterizzati dai colori: ogni colore ha poteri propri e dovremo sfruttarli per superare certi ostacoli. In totale potremo avere ben 100 Pikmin e averne anche altri alla base per sostituire quelli caduti.

Potremo combinare le loro abilità e trovare tesori misteriosi. Questa versione dei giochi permette anche di usare i comandi di movimento con i controller Joy-Con.