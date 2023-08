Goodbye Volcano High è in gold, uscirà in tempo per fine agosto su PlayStation e PC

Goodbye Volcano High è entrato in fase gold, ovvero nella fase finale che segna la conclusione dello sviluppo e della produzione del gioco, con il titolo che è ormai pronto all'uscita già fissata per il 29 agosto 2023 su PC e PlayStation.

Si tratta di uno dei primi indie annunciati per PS5, che ha attraversato una fase di sviluppo piuttosto lunga, pur rimanendo comunque piuttosto al centro dell'attenzione, nell'ambito di appartenenza. La particolare ambientazione che mischia elementi realistici ad altri fantastici e i personaggi che sembrano bizzarre creature antropomorfe l'hanno subito messo in evidenza.

Goodbye Volcano High era stato rinviato più volte: prima nel 2021 e poi alcuni mesi fa per una seconda volta, ma a questo punto i lavori sono completi: come riportato nel tweet visibile qui sotto, il gioco è entrato in fase gold e l'uscita è confermata per il 29 agosto 2023 su PC, PS4 e PS5, con grande gioia da parte degli sviluppatori.