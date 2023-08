Replaced rinviato al 2024: il promettente indie cyberpunk su Xbox Game Pass è in ritardo

Replaced è stato rinviato al 2024, è arrivato il comunicato ufficiale da parte del team Sad Cat Studios che conferma quanto poteva essere intuito, considerando che mancava ancora la data d'uscita del gioco cyberpunk su Game Pass, ormai annunciato da tempo.

Come riferito nel tweet ufficiale qui sotto, Sad Cat Studios ha annunciato che Replaced non arriverà quest'anno ed è stato spostato al 2024. Non c'è ancora una data d'uscita precisa, ma ulteriori informazioni arriveranno nel prossimo periodo, forse anche durante la Gamescom 2023 o poco dopo.

"Dopo l'annuncio di Replaced nel 2021 e il trailer pubblicato nel 2022, abbiamo alzato in maniera impressionante le aspettative della community. A questo punto ci siamo resi conto che non potevamo pubblicare un gioco al di sotto di queste, vogliamo che Replaced sia qualcosa di speciale e memorabile per chiunque. È il nostro primo gioco e vogliamo rendere ogni aspetto nel modo migliore possibile".