Flashback 2: un nuovo trailer dalla Gamescom 2023

In una realtà futuristica e distopica, il protagonista Conrad B. Hart , che ritorna dal primo episodio, si troverà ad affrontare l'ostile minaccia dei temibili Morph, determinati a soggiogare ogni forma di vita all'interno del Sistema Solare. Per sventare il loro malvagio piano, i giocatori saranno chiamati a mettere in mostra tutte le loro abilità.

In occasione della Gamescom 2023 , l'editore Microids, gli studi di sviluppo dello stesso di Lione e Parigi e Paul Cuisset, autore del titolo originale, hanno pubblicato un trailer di gameplay di Flashback 2 , che sarà disponibile a partire dal 16 novembre 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch e Xbox Series X/S. Vediamolo:

Il seguito di un classico

Speriamo che Flashback 2 sia all'altezza del primo capitolo

Flashback 2 è il seguito di Flashback, avventura platform di stampo cinematografico uscita nel 1992, che seguiva il filone inaugurato da Karateka di Jordan Mechner e che aveva trovato la sua massima espressione in Prince of Persia, sempre di Mechner, e in Another World di Eric Chahi.

Flashback 2 è ambientato nel 22° secolo. I pianeti del Sistema Solare si sono uniti nell'United Worlds. A minacciarli sono i Morph, guidati dal generale Lazarus. Conrad dovrà vedersela con questa enorme minaccia e contemporaneamente dovrà cercare il suo amico Ian. Al suo fianco avrà ben pochi alleati, tra i quali la sua arma dotata di intelligenza artificiale A.I.S.H.A.