Google Duplex ora prende appuntamenti per voi dal parrucchiere e dal barbiere

Vi ricordate di Google Duplex? Mountain View lo mostrò nell'ormai lontano Google I/O 2018, come funzione aggiuntiva e decisamente utile dell'assistente virtuale Google Assistant. Il suo compito sarebbe stato semplice: prenotare appuntamenti al posto dell'utente in vari locali e attività.



Adesso finalmente si è aggiornato, e una funzione che avrebbe dovuto vedere la luce già nel 2018 è finalmente arrivata: Google Duplex prende appuntamenti anche dal parrucchiere e del barbiere. Sarà sufficiente chiedere a Google Assistant di farlo al posto vostro: potrete anche selezionare, attraverso un apposito menù, il giorno di vostro interesse e la fascia oraria precisa.



A questo punto Google Duplex chiamerà il proprietario dell'attività, avvisandolo che la chiamata è automatizzata e che verrà pertanto registrata. Se il gestore dà il consenso, l'appuntamento viene fissato senza che l'utente Google abbia dovuto muovere un dito; se non dà il consenso, la chiamata passerà all'essere umano, che dovrà così fare da sé tutto il lavoro.



Si tratta comunque di una funzionalità molto interessante: chissà nel prossimo futuro quante altre cose sarà in grado di fare Google Duplex. Per ora è anche in grado di prenotare una cena al proprio ristorante preferito.